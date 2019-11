Greta Thunberg fühlt sich "nicht unersetzbar"

Der Katamaran ist ein „aufgemotztes Fahrten-Boot aber kein Rennboot“, sagt der Skipper Jürgen Preusser, der für KURIER und Yachtrevue schreibt. Außer 150 Liter Notdiesel hat auch die „La Vagabonde“ keinen Sprit an Bord und wird auch nicht von anderen Schiffen begleitet. Preusser vermutet, dass in Nordfolk, Virginia gestartet wird, das Ziel ist die nordspanische Stadt Vigo. Oder je nach den Winden A Coruna, Huelva, Porto oder Lissabon. Das hängt von den Westwinden ab.

Die Wettervorhersagen: ziemlich unbeständig, Stürme jederzeit möglich.

Wie schwierig so eine Überfahrt ist, erlebte auch die Crew, die Gretas Rennyacht Malizia II zurück nach Europa segelte. Südlich von Neufundland kam es bei 20 Knoten zu einer „brutalen Kollision“ mit einem nicht identifizierbaren Gegenstand, einem Wal oder einem Container vielleicht. Ein Crew-Mitglied „flog durch die Koje, knallte ziemlich hart mit dem Kopf gegen das Boot und versuchte herauszukommen“, sagte einer der Segler in einem Video auf der Facebook-Seite von Skipper Boris Herrmann. Die Malizia II musste in den Hafen von St. Pierre einlaufen. Dort war das Teram dann zum Nichtstun verdammt, weil erst ein Ultraschallexperte eingeflogen werden musste, der die millionenteure Segeljacht auf strukturelle Schäden untersuchen musste.

Die Malizia II. ist am Montag im brasilianischen Salvador de Bahia eingelaufen. Sie nimmt am „Transat Jacques Vabre“-Rennen teil. An Bord sind Gretas Skipper Boris Hermann und Will Harris, nicht aber Pierre Cassiraghi, der Sohn von Prinzessin Caroline.