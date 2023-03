Amnesty: Iran foltert Kinder mit Elektroschocks und Auspeitschungen

EntfĂŒhrungen und Folter

Die iranischen Behörden haben laut Amnesty zugegeben, dass im Zusammenhang mit den Protesten insgesamt mehr als 22.000 Menschen festgenommen wurden. Amnesty International schĂ€tzt, dass Tausende Kinder unter den Verhafteten gewesen sein könnten. Diese seien wie Erwachsene zunĂ€chst − oft mit verbundenen Augen − in Haftanstalten gebracht worden, die von den Revolutionsgarden, dem Geheimdienstministerium, der Polizei fĂŒr öffentliche Sicherheit, der Ermittlungseinheit der iranischen Polizei (Agahi) oder den paramilitĂ€rischen Basij betrieben werden. Nach tage- oder wochenlanger Isolationshaft oder gewaltsamem Verschwindenlassen seien sie in anerkannte GefĂ€ngnisse verlegt worden.

Außerdem entfĂŒhrten Agenten in Zivil Kinder wĂ€hrend oder im Anschluss an Proteste von der Straße, brachten sie an inoffizielle Orte wie in LagerhĂ€user, wo sie sie folterten, bevor sie sie an abgelegenen Orten aussetzten, teilte die NGO weiters mit. Diese EntfĂŒhrungen seien ohne ordnungsgemĂ€ĂŸes Verfahren erfolgt und dienten dazu, Kinder zu bestrafen, einzuschĂŒchtern und von der Teilnahme an den Protesten abzuhalten.

Die meisten der in den vergangenen sechs Monaten verhafteten Kinder seien offenbar wieder freigelassen worden, manchmal gegen Kaution, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. "Viele wurden erst freigelassen, nachdem sie ein 'Reue'-Schreiben unterzeichnet und versprochen hatten, sich von 'politischen AktivitĂ€ten' fernzuhalten und an regierungsfreundlichen Kundgebungen teilzunehmen", hieß es.