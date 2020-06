Amerika wartet auf Hillarys Jawort

Hillary

"Wir wollen endlich eine Frau als Präsidentin,schafft das", sagt eine Aktivistin, die kurz ihr Studium für die Hillary-PR unterbrochen hat. Auch ihre Kollegin Cheryl ist ganz begeistert bei der Sache und schwingt eine Fahne mit dem Konterfei der ehemaligen Außenministerin.

Im Büro der Demokratischen Partei in Los Angeles betont man, dass die Initiative privat sei, nichts mit der Partei zu tun habe. "Frau Clinton hat ja noch nicht einmal das Jawort gegeben", sagt eine Mitarbeiterin der Partei.

Die Organisation, die ein großes H als Logo hat, wird von zahlreichen Prominenten unterstützt. George Soros, der bekannte Hedgefonds-Manager, leitet den Finanzzirkel des Super PACs.

Zu Clintons inoffiziellem Apparat gehört auch eine "schnelle Eingreiftruppe " gegen die Angriffe der Republikaner und der Thinktank " Center for American Progress". Die Strategen haben genug zu tun. Die rechten Angriffe gegen die ehemalige Obama-Herausforderin sind voll von Häme und Lügen. Bei einem Auftritt in Kalifornien erinnerte Karl Rove, Ex-Mastermind der Bush-Administration, kürzlich an einen Zwischenfall von Hillary Clinton im Dezember 2012. Geschwächt von einem Virus stürzte Clinton damals in ihrem Haus, Ärzte stellten ein Blutgerinnsel hinter ihrer Stirn fest. Es war ungefährlich, Clinton war vier Tage zur Beobachtung in der Klinik.

Öffentlich zweifelte Rove an dem Befund, er sprach von einem "dreißigtägigen Spitalsaufenthalt und von einem Hirntrauma". Die Botschaft ist durchsichtig: Hillary Clinton ist krank im Kopf.