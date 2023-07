Wie sich Amerikas Geisterstädte neu erfinden

Die günstigen Mieten, die kaputte, aber immer noch vorhandene Großstadt-Infrastruktur, die Industrie: All das erzeugt einen sozialen Sog, wie es ihn in dieser Heftigkeit wohl nur in den USA gibt. Der Bauernmarkt, auf dem es vor ein paar Jahren gerade einmal ein paar schäbige Imbissstände gab, ist an Wochenenden der Treffpunkt für Detroits neue, junge Stadtbevölkerung. Hier gibt es alles von alten Schallplatten bis zu sündteuren Bio-Äpfeln, und dazu ein buntes, lärmendes Gedränge, das New Yorks East Village spießig aussehen lässt.

So schnell wie in den USA Städte aus dem Boden schießen, so schnell sind sie verwaist – nur um doch eines Tages wieder entdeckt zu werden: Dann, wenn die ins Bodenlose gestürzten Immobilienpreise es zulassen. Fast immer sind Künstler und Kreative die ersten, die den leeren Wohn- und Arbeitsraum nützen. Ihnen folgen Studenten, dann kommt, magisch angezogen von der Atmosphäre, das große Geld. Von New Yorker Stadtvierteln wie Queens oder Brooklyn bis zu Chattanooga in Tennessee: Amerika kann sich heute noch immer wieder neu erfinden.