Amazonas: Bolsonaro vermutet Umweltschützer als Brandstifter

Der Amazonas, die grüne Lunge der Erde, brennt lichterloh. In der brasilianischen Metropole Sao Paulo, die 2000 Kilometer von den Brandherden entfernt liegt, verdunkelten die Rauchsäulen am Donnerstag den Himmel. Bewohner berichteten von schwarzem Regen. Es sind die schlimmsten Waldbrände seit Jahren, weite Teile des Pantanal-Feuchtgebietes und des südlichen Amazonasbeckens brennen. Brasilien ist am stärksten betroffen.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die vermeintlich Schuldigen bereits gefunden. Er verbreitete die Verschwörungstheorie, dass Umweltschützer das Feuer gelegt hätten. Das berichtet die brasilianische Tageszeitung Folha de São Paulo am Donnerstag. Die Motive der Umweltschützer seien Aufmerksamkeit und Rachepläne: "Es könnte eine kriminelle Aktion dieser NGOler sein, um Aufmerksamkeit gegen mich zu lenken und gegen die brasilianische Regierung. Das ist der Krieg, dem wir uns gegenübersehen", sagte Bolsonaro laut ARD.