Am Sonntag muss Macron um seine absolute Parlaments-Mehrheit bangen

Trotzdem verfolgt der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon dieses Ziel, der die aktuelle Premierministerin Élisabeth Borne bereits unbescheiden als „meine Vorgängerin“ bezeichnete. Er und sein Lager versuchten, Stimmung gegen Macron zu machen, um Wähler zu mobilisieren. So behauptete Mélenchon, Macron plane eine Erhöhung der Mehrwertsteuer – wie sonst könne er die notwendigen 80 Milliarden Euro pro Jahr einsparen, um die Neuverschuldung bis 2027 unter drei Prozent zu drücken?

„Mélenchon verbreitet Lügen über unser Programm“, schoss Premierministerin Borne zurück. Macron selbst mischte sich am Mittwoch ein und appellierte an die Wähler, ihm eine „solide Mehrheit“ zu geben. „Nichts wäre schlimmer, als der weltweiten Unordnung eine französische Unordnung hinzuzufügen“, sagte der Staatschef.

Seine Partei hatte sich schwergetan, eine klare Wahlempfehlung für jene Bezirke auszugeben, in denen Kandidaten der Nupes und des rechtsextremen Rassemblement National (RN) aufeinander treffen.

Eine eigene Fraktion

Erst nach einigem Hin und Her hieß es von mehreren Parteikadern, es dürfe „keine Stimme an die extreme Rechte“ gehen. Tatsächlich kann die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen, die in ihrer nordfranzösischen Hochburg Hénin-Beaumont antritt, deutliche Zuwächse verzeichnen. Ihre Partei RN qualifizierte sich in 208 der 577 Wahlkreise – in fast doppelt so vielen wie vor fünf Jahren.

Da sie mit wenigen Stimmenübertragungen von anderen, bereits ausgeschiedener Parteien rechnen kann, sagen ihr Demoskopen 20 bis 45 Sitze vorher. Damit könnte sie eine eigene Fraktion in der Nationalversammlung bilden, für die mindestens 15 Abgeordnete nötig sind. Über eine solche verfügte die rechtsextreme Partei seit 1986 nicht mehr.