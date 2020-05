Allianz gegen deutsche Mautpläne

Sie hatten sich einiges zu sagen, Verkehrsministerin Doris Bures und ihr deutscher Amtskollege Peter Ramsauer ( CSU). Am Rande des EU-Ministerrats am Donnerstag in Brüssel ging es bei einem bilateralen Treffen um die deutschen Maut-Pläne, gegen die Österreichs Regierung seit Wochen wettert, und um Ramsauers Vorhaben von Anflugbeschränkungen in Bayern für den Flughafen Salzburg.

Vor und nach ihrem Tête-à-Tête schienen die beiden Minister noch darum zu wetteifern, wer angesichts der Ankündigungen des anderen gelassener bleiben könne.

So zeigte sich Ramsauer unbeirrt vom Plan Österreichs, gemeinsam mit den Niederlanden gegen die Maut vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen: „Je mehr solche Länder uns verklagen, desto mehr steigt auch die Zustimmung in Deutschland.“