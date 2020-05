Deutsch-österreichischer Grenzstreit eskaliert

Die Salzburger zittern um ihren Flughafen, in Freilassing könnte die Schadenfreude nicht größer sein. „Jetzt wird ihnen einmal der A... aufgerissen“, ist da noch einer der harmloseren Kommentare der lärmgeplagten bayrischen Anrainer, fragt man nach der geplanten Verordnung ihres Verkehrsministers Peter Ramsauer ( CDU). Die Flieger sollen Instrumentenanflüge demnach künftig über den Süden der Stadt machen, nur in Ausnahmefällen wäre die derzeit gängige Route über deutsches Hoheitsgebiet erlaubt.

Eine „Kriegserklärung“, nannte Landeshauptmann Wilfried Haslauer diesen Vorstoß kürzlich – im Rücken einige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Tourismus, die meinen, das wäre das Ende des Salzburger Flughafens. „Viele Fluglinien sind technisch nicht ausgerüstet und oft auch nicht bereit, die Südroute zu nehmen“, erklärt er.

„Herrschaftszeiten, dann muss man sich halt endlich eine Lösung einfallen lassen“, meint Ludwig Lämmlein, der direkt in der Einflugschneise wohnt, dazu. „Die sollen die Kirche im Dorf lassen. Keiner will an der Existenz des Flughafens nagen. Wir wollen nur eine gerechte Verteilung, damit nicht jeder Flieger über uns drüberbrettert.“

So sieht es auch der Freilassinger Bürgermeister Josef Flatscher. „Wir reden seit Jahrzehnten davon, aber man hat uns immer nur hingehalten und für dumm verkauft. Jetzt muss man handeln.“ Er hält einen Kompromiss für denkbar – etwa eine Deckelung der An- und Abflüge oder eine zeitliche Beschränkung: „Reden kann man über alles.“ Dann beendet er das Gespräch. „Ich habe gleich eine Telefonkonferenz mit dem Minister“, sagt er. Was er sich in der Debatte erwarte? „Ich glaube, dass er das durchzieht.“