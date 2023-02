Alice Schwarzer weist Kritik an "Manifest für Frieden" zurück

In dem Manifest warnen Schwarzer und Wagenknecht vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde der russische Präsident Wladimir Putin "zu einem maximalen Gegenschlag" ausholen, heißt es darin.

Das Manifest war von zahlreichen Kommentatoren scharf kritisiert worden. So hatte der Militärexperte Carlo Masala in der ARD-Sendung "Masischberger" gesagt: "In einer Situation, wo einer einen Angriffskrieg durchgeführt hat, zu sagen "Beide Seiten müssen Kompromisse machen", ist eine Unverschämtheit." Das Manifest spreche sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus, "und damit letzten Endes schmeißt man die Ukraine untern Bus. Dieses Manifest ist Ausdruck eines übelsten Nationalpazifismus."