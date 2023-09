Schallenbergs UNO-Rede: "Die Welt befindet sich in traurigem Zustand"

Vor Populisten in Acht nehmen

Das heiße aber auch, "dass wir uns vor jenen polarisierenden Populisten in Acht nehmen müssen, die Fake News verbreiten und scheinbar einfache Antworten auf komplexe Fragen anbieten, die uns glauben machen wollen, dass wir Probleme lösen können, indem wir sie einfach negieren, indem wir die Zugbrücke hochziehen und uns von der Realität abkoppeln." Sei es beim "Klimawandel, disruptiven Technologien wie Künstlicher Intelligenz, gegenseitigen politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten oder der zunehmenden Multipolarität in der Geopolitik".

Tatsache sei aber auch, dass das aktuelle multilaterale System nicht proaktiv und effektiv genug agiere. "Es hat wenig bewirkt in Ländern wie Afghanistan, wo Frauen systematisch ihre grundlegendsten Rechte auf Bildung und Teilnahme am öffentlichen Leben verweigert werden, in der Sahelzone, wo eine Reihe von Staatsstreichen nur den Generälen und nicht den Bürgern dient." Es sei auch nicht in der Lage gewesen, Russland ("Ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats"), davon abzuhalten, "in einem Anfall von neoimperialistischer Aggression in sein souveränes Nachbarland Ukraine einzufallen".