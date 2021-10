Alarmstufe rot in Rom: Furcht vor Krawallen bei G-20-Gipfel

Aus Mailand Andrea Affaticati

In Rom gilt ab morgen, Freitag höchste Alarmstufe. Der Grund: In der italienischen Hauptstadt findet am 30. und 31. Oktober der G-20-Gipfel statt. Um Krawalle und Ausschreitungen zu vermeiden, wurden bis dato noch nie gewesene Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Am Brenner und in Tarvis wird es Grenzkontrollen geben.