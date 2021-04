Aktivisten geben EU und Frontex die Schuld an 130 ertrunkenen Migranten

350 Tote

Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee hatte von dem Unglück Dutzender Bootsmigranten im Mittelmeer am Donnerstag berichtet. Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sei nach stundenlanger Suche am Donnerstag an der Unglücksstelle nordöstlich von Tripolis eingetroffen, teilte die Organisation in der Nacht zu Freitag mit. An Bord des Schlauchbootes sollen demnach rund 130 Flüchtlinge gewesen sein.

In den vergangenen Tagen hatte SOS Mediterranee nach eigenen Angaben mehrere Notrufe zu in Seenot geratenen Booten erhalten, die jedoch mehrere Stunden entfernt lagen. Mehr als 350 Menschen sind in diesem Jahr nach UN-Angaben im zentralen Mittelmeer gestorben.