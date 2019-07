AKK's neuer Job: Sprungbrett oder Schleudersitz?

Bis zum frühen Abend des Dienstags galt Gesundheitsminister Jens Spahn als Favorit. Der 39-Jährige hat im Dezember zwar das Rennen um den CDU-Vorsitz verloren, aber seither intern an Respekt gewonnen. Das Verteidigungsressort wäre für ihn eine gute Gelegenheit gewesen, sich weiter hervorzutun. Sein Biograf twitterte Dienstagaben sogar schon den Wechsel als Eilmeldung und musste dann zurückziehen. Ob Spahn nicht wollte oder ausgebootet wurde, ist nicht übermittelt. Nur so viel verriet er heute vor der Presse: Er wurde via Telefonkonferenz über die Entscheidung informiert. Und er sei weiterhin gerne Gesundheitsminister und freu sich nach eigenen Worten über Kramp-Karrenbauers Ernennung.

Mangelnde Regierungserfahrung wird sich die 56-Jährige künftig nicht mehr anhören müssen, ebenso wenig die fehlende Präsenz. Durch das Ministerium wird sie sichtbarer, öfter gehört und kann bei Regierungsentscheidungen mitbestimmen. Gleichzeitig bietet sich ihr eine internationale Bühne und die Möglichkeit Kontakte zu anderen Staats- und Regierungschefs zu knüpfen. Damit wäre sie besser gewappnet, sollte Merkel ihr Amt doch vorzeitig aufgeben und AKK zugreifen.

Bis dahin ist sie jedenfalls in deren Kabinettsdisziplin eingebunden. Ihr Plan, sich von der Mentorin zu emanzipieren, die CDU neu auszurichten, wobei sie bereits andere Positionen eingenommen hat, wird schwer umzusetzen sein. Und von ihren Konkurrenten wie Kritikern ganz genau beobachtet.