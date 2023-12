Agentur: Dutzende Palästinenser bei Luftangriffen getötet

Ein weiteres Fluggerät soll in einem Gebiet im Norden des Landes niedergegangen sein

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen, die sich im neuen Nahost-Krieg solidarisch mit der militanten Palästinenser-Organisation Hamas erklärt haben, haben in dieser Woche Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen und zudem in jüngster Vergangenheit Raketen Richtung Israel abgefeuert. Mit seiner Südspitze grenzt Israel ans Rote Meer, die Stadt Eilat liegt direkt an der Küste und ist der einzige Zugang Israels zu der wichtigen Schifffahrtsstraße.

Der Iran gilt als Erzfeind Israels. Er unterstützt auch die Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz, mit der es über die Grenze zu Israel derzeit immer wieder zu Gefechten kommt - so auch am Samstag: Israels Luftabwehr habe am Samstag in der Früh ein feindliches Flugobjekt aus dem Libanon abgefangen, teilte das Militär mit. Ein weiteres Fluggerät sei in einem Gebiet im Norden des Landes niedergegangen. Als Reaktion seien Ziele im Libanon angegriffen worden.

➤ Mehr lesen: Wie der Iran im Israel-Gaza-Krieg Öl ins Feuer gießt