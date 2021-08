Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Islamisten seien gegen 21 Uhr (Ortszeit) in die Stadt eingedrungen. Daraufhin hätten sie Gefangene aus dem Zentralgefängnis der Stadt freigelassen. Mohammad Atta Nur und Abuld Raschid Dostum sollen in die Stadt Hairatan an der Grenze zu Usbekistan geflohen sein und versuchen, die Grenze zu überqueren. Auch andere Sicherheitskräfte würden dasselbe versuchen.

21 von 34 Provinzstädten eingenommen

Auch die zweit- und die drittgrößten Städte des Landes - Kandahar und Herat - sind bereits an die Islamisten gefallen. Mittlerweile kontrollieren sie 21 der 34 Provinzhauptstädte des Landes. Kurz vor dem Fall von Mazar-i-Sharif bestätigten lokale Behördenvertreter auch den Fall der Provinzhauptstadt Gardez in Paktia im Südosten des Landes.

Am Samstag waren bereits zwei weitere kleine Provinzhauptstädte im Osten - Asadabad in Kunar und Sharana in Paktika im Südosten - kampflos an die Taliban gegangen. Die Aufständischen wollen ein "Islamisches Emirat Afghanistan" errichten, so wie schon vor dem Einmarsch der US-Truppen im Jahr 2001.

Mit Pul-i Alam in der Provinz Logar haben die Taliban auch eine Provinzhauptstadt rund 70 Kilometer südlich von Kabul eingenommen. Am Samstag rückten sie bis auf rund 50 Kilometer an die afghanische Hauptstadt heran. Gefechte gab es um Maidan Shar, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt Kabul gelegenen Provinz Maidan Wardak, wie die Abgeordnete Hamida Akbari der Deutschen Presse-Agentur erklärte.

US-Soldaten eingetroffen

In Kabul beschleunigten unterdessen die westlichen Staaten ihre Bürger und Mitarbeiter in Sicherheit vor den heranrückenden Taliban zu bringen. Erste US-Soldaten trafen in der afghanischen Hauptstadt ein, die die Evakuierungen sichern sollen. Bis Sonntag würden weitere Truppen eintreffen, sagt ein US-Vertreter. Allerdings versuchten die Islamisten, die Hauptstadt mit ihren vier Millionen Einwohnern zu isolieren, sagte Ministeriumssprecher John Kirby.