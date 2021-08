Afghanistan: Taliban bereiten sich auf Regierungsbildung vor

Mit dem bevorstehenden Ende der US-Evakuierungen bereiten sich die radikal-islamischen Taliban auf den Aufbau einer Regierung in Afghanistan vor. In den nächsten Tagen wollten sie das vollständige Kabinett bekannt geben, sagte ein Taliban-Sprecher am Samstag. Vertreter von wichtigen Behörden wie dem Gesundheits- und Bildungsministerium sowie der Zentralbank seien bereits ernannt worden. Stammesführer und regionale Herrscher forderten indes eine Beteiligung an der Regierung.

Eine Gruppe afghanischer Führer, darunter zwei regionale Machthaber, wolle sich deswegen in den nächsten Wochen mit Vertretern der Islamisten treffen, sagte Chalid Nur, Sohn von Atta Mohammad Nur, dem einst mächtigen Gouverneur der nordafghanischen Provinz Balkh. Nach seinen Angaben besteht die Gruppe aus dem usbekischen Führer Abdul Rashid Dostum und anderen, die gegen die alleinige Machtübernahme durch die Taliban seien.