Afghanistan: Mehr zivile Opfer durch Regierungsverbände

In Afghanistan herrscht Krieg – jeden Tag. Und jeden Tag sterben Zivilisten. Am Mittwoch veröffentlichte die UNO Zahlen zu den Opfern der täglichen Kämpfe. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden demnach 1773 Zivilisten verletzt oder getötet. 581 davon starben. Die gute Nachricht: Das sind weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem 2305 Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die schlechte Nachricht: Erstmals seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen zu den Opfern des Krieges in Afghanistan durch die UNO haben regierungstreue und NATO-Kräfte mehr zivile Todesopfer zu verantworten, als die Aufständischen. 305 Zivilisten wurden bei Aktionen der regierungstreuen Kräfte getötet. 227 Unbeteiligte starben bei Aktionen der Taliban, des IS-Ablegers in Afghanistan und anderer Gruppen. 49 Todesopfer konnten keiner Seite zugeordnet werden. Verwundete und Tote zusammengenommen gehen aber nach wie vor mehr Opfer auf das Konto extremistischer Gruppen.

Erklärt wird der Anstieg der Todesopfer bei Aktionen der regierungstreuen Kräfte vor allem durch zwei Umstände: Rund die Hälfte der Todesopfer starben bei Luftangriffen. Zu solchen greifen NATO-Einheiten und afghanische Truppen vor allem, wenn sie Ziele am Boden nicht erreichen können – was in Afghanistan rund ein Drittel der Fläche ausmacht, die von den Taliban kontrolliert wird. Das wiederum ist vor allem eine Folge der massiven Reduzierung von ausländischen Bodentruppen. Die NATO hat derzeit rund 16.000 Mann im Land, die aber in erster Linie mit der Ausbildung afghanischer Kräfte beschäftigt sind, fallweise aber auch Unterstützung leisten. Afghanische Einheiten sind dem Druck der Aufständischen aber kaum gewachsen. Sie fordern oft Luftunterstützung an. Diese Luftangriffe aber sorgen für großen Unmut in der Bevölkerung und hatten immer wieder auch Proteste zur Folge, die wiederum der Regierung schaden.