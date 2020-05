„Der Krieg hat begonnen, als ich ein kleiner Bub war“

In Khanabad gibt es nach den Worten von Shakrullah 81 lokale Kommandanten, die noch nicht in die staatlichen Strukturen eingegliedert wurden. Sie alle haben ihre eigene kleine Truppe. Zum Teil seien das Leute mit Kontakten in die höchsten Ebenen des afghanischen Staates. Und zum Teil würden sie in den Gebieten, in denen sie tätig sind, als lokale Polizei agieren. Nur eben abseits staatlicher Strukturen. Und zwischen den rivalisierenden Fraktionen – es geht vor allem um Einfluss und Macht – kommt es in dem Distrikt immer wieder zu Kämpfen.