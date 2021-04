Afghanistan: Blutbad unmittelbar vor NATO-Truppenabzug

Fest steht aber, dass nach der Bekanntgabe des NATO-Rückzugs vor zwei Wochen eine deutliche Zunahme der Gewalt zu registrieren ist. Hochrangige Regierungvertreter sprechen von Hunderten Toten im Zuge von verstärkten Angriffen der radikal-islamischen Taliban. Diese versuchten nun, ihre Macht zu demonstrieren und Geländegewinne zu erzielen.

"Frühlingsoffensive"

Sicherheitskreisen zufolge wurden bei Gefechten in den vergangenen 15 Tagen etwa 120 afghanische Sicherheitskräfte getötet sowie 65 Zivilisten und mehr als 300 Taliban-Kämpfer. „Wir befinden uns schon mitten in der jährlichen Frühlingsoffensive der Taliban“, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter. Ein Taliban-Sprecher wies die Darstellung der Regierung in Kabul zurück, dass die Attacken der Extremisten zu Opfern in der Zivilbevölkerung geführt hätten. Diese seien vielmehr auf das Vorgehen der Streitkräfte zurückzuführen.