Armut, Bomben, Corona - Das Horror-ABC in Afghanistan

Wenn die eigenen Kinder vor Hunger nur noch wimmern. Wenn man selbst mit tagelang leerem Magen kaum noch Kraft hat. Wenn irgendwo wieder eine Bombe hochgeht - für viele Afghaninnen und Afghanen ist das Alltag. Nach Jahrzehnten der Bürgerkriege, nach Dürren und nun mit der Corona-Pandemie brauchen mehr als elf Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe. Das ist mehr als ein Viertel der Bevölkerung.

Gut die Hälfte der Menschen lebt an der Armutsgrenze. Die internationale Staatengemeinschaft muss daher wohl noch einmal tief in die Tasche greifen. Die afghanische Regierung wollte bei einer weiteren Geberkonferenz am Dienstag in Genf Pläne zur Sicherung des Friedens und zur Ankurbelung der Wirtschaft vorlegen, wie Naser Sadiqqi vom afghanischen Finanzministerium vorher versprach. Dafür nötig sind Milliardenbeträge. Die Regierung hofft bei der Geberkonferenz am Dienstag in Genf auf großzügige Unterstützung.