Afghanistan auf der Kippe: Vom alltäglichen Terror

Und das ist die Hauptstadt. Die breite Fläche des topographisch, infrastrukturell und durch seine ethnische wie traditionelle Gesellschaftsstruktur äußerst komplizierten Landes sieht weitaus schlimmer aus: 56 Prozent der Distrikte befinden sich heute nur mehr unter Kontrolle der Regierung; 30 Prozent der Distrikte sind umkämpft; in 70 Prozent der Distrikte sind die Taliban offen aktiv. Und dabei tun sich vermehrt Problemregionen auf, die nie welche waren. So etwa in der Provinz Badachschan, die in den 90er-Jahren die letzte Bastion der Mudschaheddin im Kampf gegen die Taliban war. Heute haben die Taliban dort eine breite Präsenz etabliert. Ein anderes Beispiel: Die Region Bamyan, die überwiegend von schiitischen Hazara bewohnt wird. Dort gab es nie wirklich Krieg. Regiert wird die Provinz von einer Frau. Die Region gilt als derart sicher, dass über Jahre versucht wurde, einen Ski- und Wandertourismus aufzuziehen. Nur werden Hazara, die wegen ihrer Abstammung von den Mongolen gut erkennbar sind, überall außerhalb Bamyans regelmäßig gezielt angegriffen – wie bei dem Anschlag am Mittwoch in Kabul.

Die sich zuspitzende Sicherheitslage in Afghanistan spiegelt sich in knappen Zahlen wieder: Die Zahl der Opfer unter afghanischen Sicherheitskräften im Jahr 2017 wurde nicht veröffentlicht. Inoffizielle Schätzungen gehen von einem massiven Anstieg aus. 360.000 Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. 3,3 Millionen Menschen werden laut UNO in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sein.

Rückkehrer aus Pakistan

Und während sich internationale Akteure aus dem Land langsam zurückziehen, hat das Land mit einem Influx ganz anderer Art zu kämpfen: Der Rückkehr von Flüchtlingen in ein Land, das an der Kippe steht was Sicherheitslage wie auch wirtschaftliche Situation angeht.

Flüchtlinge sind da zu so etwas wie einem politischen Spielzeug geworden: In Pakistan wird derzeit wieder einmal laut darüber nachgedacht, afghanischen Flüchtlingen nicht die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern und jene, die noch einen gültigen Titel haben zur Ausreise zu bewegen. 1,4 Millionen Afghanen sind in Pakistan als Flüchtlinge registriert. Geschätzt wird ihre Zahl aber auf bis zu drei Millionen. Die allermeisten von ihnen leben seit den 1980er-Jahren in Pakistan. Detail am Rande: Um die 70 Prozent von ihnen wurden in Pakistan geboren und haben nie in Afghanistan gelebt.

Solche Ansagen Pakistans sind durchaus als Drohung zu verstehen. Pakistans, das in Afghanistans Regierung einen Verbündeten von Erzfeind Indien betrachtet, hatte immer wieder mit einer Massenabschiebung gedroht, dann aber amerikanischem Druck nachgegeben. 2016 wurden schließlich rund eine Million Afghanen auch tatsächlich ausgewiesen. Die Lage hat sich aber verändert. Zum einen sind derzeit mehr afghanische Flüchtlinge möglicherweise betroffen, als zuvor und die Lage in Afghanistan hat sich massiv verschlechtert; vor allem aber haben die USA an Einfluss auf Pakistan verloren. Islamabad orientiert sich heute mehr an China.

Für Afghanistan wäre eine Masseniflux fatal. Es gibt bereits zahlreiche dokumentierte Fälle über Rückkehrer, die durch die Kämpfe in Afghanistan erneut vertrieben wurden. Und ganz abgesehen von der Sicherheitslage ist die Wirtschaft des Landes auf einen Zuzug in solchem Ausmaß in keiner Weise vorbereitet. Die zwingende Folg ist Massenarmut. Und massenhafte Armut hat in Afghanistan immer auch ein breites Rekrutierungsbecken für Extremisten geschaffen.