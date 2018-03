Afghanen: „Sie sind gefährdet, Konflikte gewaltsam auszutragen“

Der schwer verletzte 67-jährige Zahnarzt, der nach der Messer-Attacke eines 23-jährigen Afghanen in der Wiener Praterstraße ums Überleben kämpfte, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Auch seine Frau und Tochter sind noch in Behandlung. Das verlautbarte die Familie über ihre Anwältin Maria Windhager am Mittwoch.

Der Angriff des verdächtigen 23-jährigen Jafar S. auf die Familie und wenig später auf einen Landsmann am Praterstern (ihn machte S. für seine Drogensucht verantwortlich, Anm.) war beispiellos – reiht sich aber ein in eine Serie an Gewalttaten, die von Afghanen verübt worden sind: Im April 2016 vergewaltigten vier afghanische Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren eine Studentin auf einer Toilette am Wiener Praterstern. Anfang des Vorjahres wurden sie zu zwei Mal sechs und ein Mal fünf Jahren Haft verurteilt.