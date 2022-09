Afghanischer Widerstandsanführer Massoud: "Unsere Strategie ist reden"

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist mehr als Jahr vergangen. International ist es still geworden um das Land am Hindukusch. Doch, dass man sich damit sowohl in Afghanistan, als auch in der Diaspora nicht zufriedengibt und aufgegeben hat, zeigte die Intra-Afghanistan Konferenz, die übers Wochenende in Wien stattfand.

Die Aufmerksamkeit für die 25 Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Wissenschaftler und andere afghanische Persönlichkeiten verschiedener ethnischer Gruppen, die in Wien zusammengekommen waren, war groß. Prominentester Teilnehmer war der führende afghanische Widerstandskämpfer, Ahmad Massoud.

Österreich als Ort der Begegnung

Die Organisation der Konferenz übernahm das Österreichische Hilfskomitee für Afghanistan, wie der Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch erläuterte. Die Gruppe um Massoud habe sich an die Privatstiftung gewandt, weil man "Österreich als Ort der Begegnung schätzt". Ziel der Konferenz sei es gewesen, "eine Vision und einen Weg zu einem friedlichen Afghanistan zu finden", sagte Massoud. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in seinem Heimatland seien viele Menschen unzufrieden, verwies Massoud auf die humanitären, menschenrechtlichen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Sicherheitsprobleme sowie die Unterdrückung von Mädchen und Frauen in Afghanistan. Vielen seien ins Ausland geflüchtet. "Es geht jetzt vor allem auch darum, Errungenschaften zu verlieren. Die Rechte von Minderheiten und Frauen sind unser größtes Problem", erklärte Aktivistin Aliya Yilmaz.