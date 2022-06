AfD-Spitze um Chrupalla und Weidel wiedergewählt, Höcke will beraten

Bei seiner ersten Wahl zum Vorsitzenden Ende 2019 hat der Malermeister aus Sachsen in einer Stichwahl 54,5 Prozent der Stimmen geholt. Diesmal kann er 53,4 Prozent der Delegierten überzeugen. Dieses relativ schwache Resultat mag auch damit zusammenhängen, dass die Ergebnisse der Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen für die AfD enttäuschend waren.

Weidel fährt besseres Ergebnis ein

Alice Weidel, die mit Chrupalla bereits die Bundestagsfraktion leitet und jetzt auch an der Parteispitze an seine Seite tritt, versucht, die trübe Stimmung zu vertreiben. Optimistisch ruft sie in den Saal: "Nicht jeder Nackenschlag ist ein Knock-Out."

Dass Weidel mit 67,3 Prozent der Stimmen ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als Chrupalla, könnte man als Beleg für eine größere Akzeptanz deuten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie mit dem Europaabgeordneten Nicolaus Fest einen weniger bekannten Herausforderer hat als Chrupalla, der sich gegen seinen schlagfertigen Fraktionskollegen behaupten muss.

Stephan Brandner, der in Riesa als Partei-Vize im Amt bestätigt wird, sucht die Verantwortung für die Verluste bei den jüngsten Wahlen nicht bei Chrupalla. Er sagt, schlecht sei es erst gelaufen, als der im Jänner ausgeschiedene langjährige Vorsitzende Jörg Meuthen Anfang 2020 begonnen habe "durchzudrehen".

Wer sich in der Sachsenarena zu Wort meldet, aber selbst nicht kandidieren will, spricht in der Regel an einem von zwei im Saal platzierten Mikrofonen. Gleichzeitig steht es jedem, der den Drang dazu verspürt, frei, dies am Rednerpult auf dem Podium zu tun. Vor allem Höcke verspürt diesen Drang. "Guten Morgen Riesa", ruft er am Samstag in den Saal und genießt den Applaus, der ihm entgegenschlägt.