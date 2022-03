Rechte AfD ist ein "Verdachtsfall" und darf beobachtet werden

Auch AktivitĂ€ten der Jugendorganisation Junge Alternative (JA) seien in die Bewertung eingeflossen. Sowohl im FlĂŒgel als auch in der JA sei ein ethnisch verstandener Volksbegriff ein zentrales Politikziel. Danach mĂŒsse das deutsche Volk in seinem ethnischen Bestand erhalten und mĂŒssten „Fremde“ möglichst ausgeschlossen werden. Das stehe im Widerspruch zum Volksbegriff des Grundgesetzes.

Erfolg hatte die AfD mit ihrer Klage, die sich dagegen wandte, dass das Bundesamt fĂŒr Verfassungsschutz öffentlich mitgeteilt hatte, der FlĂŒgel habe 7000 Mitglieder. DafĂŒr gebe es nicht die erforderlichen Anhaltspunkte, erklĂ€rte das Gericht.

Bei einem Verdachtsfall darf der Verfassungsschutz die Gruppierung mit geheimen nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten, zum Beispiel V-Leute anwerben, also Informanten aus dem Umfeld der Partei sammeln; Personen observieren oder unter bestimmten weiteren Bedingungen sogar die Telekommunikation ĂŒberwachen. Die Maßnahmen mĂŒssen dabei aber immer verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig sein.