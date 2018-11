AfD-Spendenaffäre: Bundesvorstand stellt sich hinter Weidel

Die Fraktionschefin der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) in Deutschland, Alice Weidel, hat alle Vorwürfe gegen sie in der Spendenaffäre ihrer Partei zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien ihr bisher nur aus den Medien bekannt, teilte sie am Freitag in Berlin mit.

Nun stellt sich der Bundesvorstand der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland ( AfD) hinter seine Fraktionschefin. "Der Bundesvorstand sieht keinerlei Verschulden bei Frau Dr. Alice Weidel", hieß es in einer Erklärung, die während einer Vorstandssitzung am Freitag in Magdeburg veröffentlicht wurde.

Weidel : Falsch, unvollständig und tendenziös

"Ich weise diese Vorwürfe mit Entschiedenheit zurück. Sie entbehren jeder Grundlage und stellen den Versuch dar, mich persönlich und politisch zu diskreditieren", sagte die Co-Vorsitzende der AfD-Gruppe im Bundestag. Die in den Medien berichteten Sachverhalte seien "in wesentlichen Punkten falsch, unvollständig und tendenziös".