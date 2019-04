AfD-Spendenaffäre: Strohmänner eines Schweizer Unternehmers

Im Fall der verdeckten Parteispenden und Wahlkampfunterstützungen zugunsten der AfD führt eine Spur in das Umfeld der vermögenden deutsch-schweizerischen Familie Conle. Das ergaben Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und dem Zürcher Tages-Anzeiger.

Gelder für Meuthen und Weidel

Der deutsch-schweizerische Immobilienunternehmer Henning Conle Senior hat Berichten zufolge möglicherweise dem Vorsitzenden der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen, verdeckte Wahlkampfunterstützung zukommen lassen.

Ausgangspunkt entsprechender Indizien sei eine vertrauliche Liste mit angeblichen Gönnern, die Meuthen 2016 im baden-württembergischen Landtagswahlkampf mit einer rund 90.000 Euro teuren Werbekampagne unterstützt haben sollen, berichteten das ARD-Magazin Report Mainz und das Nachrichtenmagazin Spiegel am Freitag. Mindestens zwei dieser vermeintlichen Gönner hätten direkte oder indirekte Verbindungen zu der Unternehmerfamilie Conle, hieß es.

Auch gegen Alice Weidel und andere Mitglieder des AfD-Kreisverbands am Bodensee wird wegen Spenden in einer Gesamthöhe von 132.000 Euro ermittelt, die 2017 von der Firma PWS Pharmawholesale überwiesen worden waren. Die AfD zahlte das Geld zurück. Später leitete sie dem Deutschen Bundestag eine Liste angeblicher Spender weiter, an der es inzwischen aber Zweifel gibt. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt, denn deutsche Parteien dürfen keine Spenden von Gönnern annehmen, die keine EU-Bürger sind.

Häflinger und der anonyme Geldgeber

Conle Senior lebt in Zürich und ist gut bekannt mit Kurt Häflinger, dem die Firma PWS Pharmawholesale gehört, die an Weidel und die AfD überwiesen hatte. Als die horrende Summe der Spende im letzten Jahr publik wurde, ließ PWS-Chef Häflinger von einem Anwalt erklären, dass das Geld gar nicht von ihm stammen würde, sondern von einem betuchten Zürcher Bekannten, der anonym bleiben wollte. Deswegen soll dieser Häflinger gebeten haben, das Geld über seine Firma nach Deutschland an die AfD zu überweisen.