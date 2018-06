AfD-Parteitag: Im Schatten der Krise

Während draußen unweit der Halle in der Stadt mehr als 5000 Menschen demonstrieren, bringt sich drinnen AfD-Chef Alexander Gauland in Stellung. Auf seiner Agenda steht heute Altbewährtes: Provokation. Die brachte der Mann im Tweedsakko so verlässlich, wie seine Hundekrawatte, die er sich bei Medienterminen gerne um den Hals bindet. Die aktuelle Regierungskrise vergleicht er mit den letzten Monaten des DDR-Regimes, Merkel mit dessen kommunistischen Führer Erich Honecker. Dann zeigte er, dass ihm die heftigen Reaktionen auf seinen jüngsten Sager (Hitler und die Nationalsozialisten seien ein „Vogelschiss“ in 1000 Jahren erfolgreicher deutschen Geschichte) weniger berührt, als er zuletzt vorgab. Er zählt eine Reihe Länder auf, die sich die Bundesregierung angeblich zum Feind gemacht habe – „Der letzte deutsche Regierungschef, der eine solche Feindkonstellation gegen sich aufgebracht hat...“ Dann hält Gauland inne, zieht ein süffisantes Lächeln und lässt die rund 500 Delegierten applaudieren. Gauland, gespielt unschuldig: „Ich habe jetzt keinen Vergleich gezogen.“ Gemeint war natürlich Hitler.

Anspielungen wie diese, immer knapp am Dritten Reich vorbeischrammend, haben bei der AfD Methode, dienen der Aufmerksamkeit und der Abgrenzung. Etwa von der CSU. Markus Söder, Horst Seehofer und Co. nehmen der AfD derzeit viel Arbeit ab, setzen ihre Themen auf die Agenda und tragen ihren Jargon in die Medien („Asyltourismus“), nur verdrängen lassen will man sich von ihnen nicht. So lobt Gauland zwar den Kurs der CSU, legt Seehofer gleichzeitig ein Stöckchen: Die einzige Chance, um sich für Deutschland verdient zu machen, er muss die Koalition platzen lassen, quasi die Kanzlerin stürzen. „Die Zeit wäre nie günstiger“, frohlockt Gauland.

Eine kühne Ankündigung, das weiß auch der ehemalige CDU-Politiker. Sollte die Koalition wegen der Unionskrise in die Brüche gehen, es zu Neuwahlen kommen, würde es auch die AfD kalt erwischen. Zwar liegt sie in Umfragewerten derzeit bei Höchstwerten von 14 bis 16 Prozent, doch von einer Regierungsarbeit ist sie weit entfernt. Die Partei ist noch immer ein „gäriger Haufen“, erklärte Gauland kürzlich vor Auslandsjournalisten. Man sei noch nicht bei den anderen angekommen.