Unionsstreit: Angela Merkels Wettlauf gegen die Zeit

Samstagvormittag allgemeines Aufatmen: Kanzlerin Merkel schrieb an die Koalitionspartner SPD und CSU, dass sie neben Griechenland und Spanien 14 weitere Zusagen von EU-Staaten zur beschleunigten Rückführung von dort registrierten Flüchtlingen erhalten habe. (Österreich ist allerdings nicht dabei.)

Applaus kam daraufhin sogar aus der höchsten Ebene der CSU: Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident sagte zu Mittag: „Es geht absolut in die richtige Richtung.“ Ohne den Druck Bayerns, so fügte er freilich hinzu, wäre auf EU-Ebene bestimmt nicht so viel erreicht worden: „Bayern hat da sehr viel bewegt.“ Sogar die Visegrád-Länder Ungarn, Tschechien und Polen sollen der deutschen Kanzlerin ihr OK gegeben haben, hieß es. Das überraschte.

Doch der Dämpfer folgte am Nachmittag. Sowohl die tschechische, als auch die ungarische Regierung dementierten ihre Zusagen öffentlich. „Politischen Quatsch“ nannte es Viktor Orbán, „völligen Unsinn“ der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. „Deutschland ist nicht an uns herangetreten und in diesem Augenblick würde ich ein solches Abkommen auch nicht unterzeichnen“, sagte er.