AfD-Chefin Alice Weidel: Lesbisch, aber "nicht queer"

"Queer ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität (wer sie in Bezug auf Geschlecht sind) und/oder sexuelle Orientierung (wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der zweigeschlechtlichen, cis-geschlechtlichen und/oder heterosexuellen Norm entspricht". Diese Definition ist heutzutage gängig - scheint sich aber (noch) nicht bis Alice Weidel herumgesprochen zu haben.

"Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne", beantwortete die Vorsitzende der deutschen Partei Alternative für Deutschland (AfD) nun die Frage eines Zuschauers in dem Onlineformat "Frag selbst!", wie sie denn selbst mit der offenen Queerfeindlichkeit in ihrer Partei umgehe. Mit dem Sager löste die 44-Jährige eine Lawine an Reaktionen aus.

