AfD-Chefin Alice Weidel hält auf FPÖ-Einladung Vortrag über "Ampel" in Wien

Derzeit erfreuen sich beide Schwesternparteien in Umfragen hoher Zustimmungswerte. Die Alternative für Deutschland (AfD) in Deutschland, die Freiheitlichen (FPÖ) in Österreich.

Die AfD liegt mit Alice Weidel an der Spitze mit 22 Prozent in Umfragen derzeit vor der Kanzlerpartei SPD (18 Prozent) von Olaf Scholz. Die regierende Ampel - SPD, Grüne (13%) und FDP (7%), - ist in Umfragen seit Wochen in einem Tief.

Ähnlich ergeht es der FPÖ unter Herbert Kickl - die Oppositionspartei rangiert in Umfragen derzeit auf Platz Eins.

Nun lädt, wie Der Standard berichtet, der FPÖ-Parlamentsklub kommende Woche die AfD-Frontfrau nach Wien ein. Zu einem Vortrag über "Die deutsche 'Ampel' als abschreckendes Beispiel für Österreich" ein.