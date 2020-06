Mit "Vitamin-Spritzen" aus der Armut

Für Chabaky Nugsa stellt die heutige Essenszubereitung eine Premiere dar: Noch nie zuvor hat die Mutter von sieben Kindern rote Rüben verarbeitet, jetzt köcheln sie auf offenem Feuer. Auch die anderen Frauen, die sich im Dorf Sugodo, rund 180 km nordwestlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, zum Kochkurs getroffen haben, betreten Neuland. Der Umgang mit den frischen Nahrungsmitteln will gelernt sein. Eingeführt wurden diese in der Region Ginde Beret von der österreichischen Hilfsorganisation "Menschen für Menschen" (MfM), um die Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und mehr vitaminreiche Kost auf die Teller zu bringen.

"Früher gab es fast immer nur Injera (Sauerteigfladen aus der Getreideart Teff), Shiro (Bohnenpaste) und Mais. Heute bauen die Familien auch Karotten, Paradeiser, Kohl, Erdäpfel, Mangold und eben Rote Rüben an", sagt MfM-Projektleiterin Alexandra Bigl. "Mangold habe ich gar nicht gekannt", so Chabaky Nugsa. Heute liebt sie den Geschmack der grünen Blätter. Viel Freude hat sie auch mit den Äpfel, die es hier früher ebenso nicht gab. "Erstens sind sie sehr gut, und zweitens werden wir im kommenden Jahr so viel ernten, dass wir den Überschuss auf dem Markt verkaufen können. Das Geld benötigen wir dringend, denn wir müssen das Dach unseres Hauses reparieren – es regnet herein."