Ärger in Rom, weil Kurz die Grenze zu Italien geschlossen halten will

Italien hat angekündigt, am 3. Juni seine Grenzen wieder vollständig zu öffnen. Das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Land hofft auf Urlauber, die dann wieder einreisen können. Einige Regionen, wie etwa Sardinien, Sizilien und Apulien seien schließlich kaum von der Pandemie getroffen worden. Auch in Südtirol hat sich die Lage wieder stabilisiert, nur noch wenige neue Krankheitsfälle werden gemeldet.

Insgesamt sind in Italien rund 228.000 Menschen an Corona erkrankt, 32.486 sind gestorben. Am Donnerstag wurden 642 neue Krankheitsfälle und 156 an Covid-19 Verstorbene gemeldet.