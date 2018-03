Unpopulär, aber haushoher Favorit

Subventionen für fast alle

Um die marode Ägyptische Wirtschaft zu retten, gewährte der IWF Ende 2016 einen zehn Milliarden Euro schweren Kredit. Nur wenige Tage, bevor die Devisenreserven aufgebraucht waren. Dazu kamen fünf Milliarden an bilateraler Hilfe etwa aus China und von den Golfstaaten. Kairo verpflichtete sich dadurch zu einer umfassenden Wirtschaftsreform. Ein heikles Unterfangen in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung – also mittlerweile fast 50 Millionen Menschen – entweder arm oder sehr arm ist, und dessen Wirtschaft durch ein Subventionssystem für Nahrungsmittel und Treibstoff durchsetzt ist. Fast 70 der knapp 100 Millionen Ägyoter nahmen bis dahin staatliche Subventionen in Anspruch. Kein Wunder, dass die Kürzung der Brotsubventionen vor zwei Jahren zu Protesten führte, mittlerweile beruhigte sich die Lage wieder.