Ägypten: ElBaradei soll neuer Premier werden

„Ich stand so unter Schock. Ich konnte nicht sprechen, nicht um Hilfe rufen. Ich habe einfach nur geschrien.“ Was Hania Moheeb in der Vorwoche auf dem Tahrir-Platz erlebte und was sie in einem Video für Human Rights Watch schildert, das gehört zu den dunkelsten Seiten des politischen Umbruchs in Ägypten. Während Hunderttausende Menschen in der vergangenen Woche im Zentrum Kairos demonstrierten, wurden mitten in der jubelnden Menge mindestens hundert Frauen Opfer sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen. Die Übergriffe folgen immer einem gleichen Muster: Eine Gruppe junger Männer sucht sich eine Frau aus, kreist sie ein, isoliert sie, reißt ihr die Kleider vom Kleid und vergeht sich an ihr.