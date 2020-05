Ägypten: Islamisten als Wahlsieger

498 Sitze gab es in der Volksversammlung, dem Unterhaus des neuen ägyptischen Parlaments, zu verteilen. Jetzt ist es gewiss: Rund 70 Prozent der Mandate gehen an die Islamisten des Landes – auch wenn in einigen Wahlkreisen die Stimmabgabe wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden dürfte.

Allein 45 Prozent haben sich die Muslimbrüder mit ihrer Partei der Freiheit und Gerechtigkeit gesichert. Unter Hosni Mubarak als politische Partei verboten, arbeiteten die gemäßigten Islamisten in den vergangenen Jahren vor allem im sozialen Bereich, was ihnen bei den Wahlen zugute kam. Ihr Sieg zeichnete sich von Anfang an ab.

Während der vergangenen Monate fürchteten immer mehr liberale Ägypter, dass die Muslimbrüder das islamische Recht als einzig gültiges einführen wollen. Von Kopftuchzwang und Alkoholverbot war die Rede. Doch während der Weihnachtsfeiertage zeigte sich die Bruderschaft versöhnlich. Sie rief Muslime dazu auf, koptische Kirchen während der Feierlichkeiten zu schützen, einige Mitglieder der Partei besuchten christliche Veranstaltungen – und ernteten Applaus.