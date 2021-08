Abzug der USA aus Afghanistan: "Dies ist ein moralisches Desaster"

"El Periódico" (Madrid):

"Wenn heute die letzten US-Militärs Kabul verlassen, werden sie keinen verlässlichen Verbündeten an den Grenzen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken, zu Iran, China und Pakistan zurücklassen. Aus geostrategischer Sicht ist das, was sie hinterlassen, ein Vakuum, das China, Russland, der Iran und die Golfmonarchien bereits eilig zu füllen versuchen, während der Westen das neue Regime diplomatisch nicht anerkannt hat und keine Präsenz mehr in Afghanistan hat (...).

Schon in wenigen Tagen wird sich zeigen, inwieweit die Taliban bereit sein werden, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen die Regierung von Donald Trump das Land in ihre Hände gelegt hat, um die Truppen abziehen zu können. Ein Abzug mit festem Termin. Trumps Nachfolger blieb ohne Handlungsspielraum und wurde von den Umständen überwältigt. Die erste Verpflichtung der Taliban, die nun auf den Prüfstand gestellt werden wird, ist, dass sie die Afghanen, die das Land verlassen wollen, ausreisen lassen (...) Obwohl es vielleicht leichter sein wird, dass die Taliban ihre Gegner herauslassen, als dass der Westen die Tore auch für jene Flüchtlinge öffnet, die in Afghanistan nicht direkt mit ihm zusammengearbeitet haben."