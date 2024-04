Abtreibung liberalisieren? Deutsche Kommission legt heute Empfehlung vor

Zu einer geplanten Liberalisierung des Abtreibungsrechts in Deutschland stellt eine Expertenkommission an diesem Montag in Berlin ihre Vorschläge an die Bundesregierung vor. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Justizminister Marco Buschmann (FDP), Familienministerin Lisa Paus (Grüne) sowie Mitglieder der Kommission werden zudem am frühen Nachmittageine Stellungnahme dazu abgeben.