Letzter Abflug Tegel: Wenn es über Berlin nicht mehr brummt

In Reinickendorf blinzelt Joachim Szymanski in die Sonne. Der nächste Flieger ist im Anflug. Schön war das, wenn er Besucher erwartete. Wie jetzt stand er auf dem Balkon, und wenn die Maschine über ihm vorbeizog, ging er zum Auto. Zwölf Minuten fuhr er zum Flughafen. Dass er nun Gäste vom BER südlich der Stadt abholen muss, missfällt ihm. Er wird hinfahren, aber in keinen Flieger steigen. "Dieser Flughafen existiert für mich nicht", sagt Szymanski. Lieber nimmt er die Bahn nach Frankfurt. Manche Freunde schütteln da den Kopf. "Sie sagen, ich hab’ ne Macke", erzählt er belustigt.

Man möchte jetzt einfach mit ihm mitlachen, will aber wissen, was ihn wirklich antreibt. An seinem Küchentisch, wo er Bücher mit Geschichten über Tegel oder dem Bauskandal am BER gestappelt hat, beginnt Jochaim Szymanski zu erzählen. Von einer Zeit, die längst vorbei ist, wo Berlin neben Tegel noch Tempelhof als Flughafen hatte, Amerikaner, Briten und Franzosen als Lebensretter galten und nur die Post problemlos über die Mauer kam. Er selbst hat sie in einem Lkw täglich auf das Flugfeld in Tegel gebracht. 30 Jahre lang. Seine Fahrten führten ihn auch nach Tempelhof, der US-Luftwaffenstützpunkt und Verkehrsflughafen war und 2008 geschlossen wurde. "Eine Schande", findet Szymanski.

Dort in der Nähe kam er 1948 zur Welt: Als Alliierte die von Sowjets blockierten Westberliner via Luftbrücke versorgten – und dazu Tegel bauen ließen. Vielleicht haben ihn die Geräusche der Maschinen im Mutterleib geprägt. Soll ja auch Effekte haben, wenn ungeborene Babys mit Mozart-Sonaten beschallt werden, sagt er und lacht. "Is' ne wilde Theorie".