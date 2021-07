Abschieben nach Syrien: Endet Dänemarks Sonderweg vor Gericht?

Rund 1.200 Personen, die aus dem Raum Damaskus stammen, dürften von dem Vorstoß der dänischen Regierung betroffen sein, heißt es. Insgesamt befinden sich derzeit rund 35.000 Syrer in dem 5,8-Millionen-Einwohner-Land in Skandinavien.

Mittlerweile arbeiten Anwälte an dem Stopp der drohenden Abschiebungen. Denn was die Menschen tatsächlich in ihrem Heimatland nach Jahren des Bürgerkriegs erwartet, ist unklar. Selbst der maßgebende dänische Report bleibt diesbezüglich vage, darin heißt es, dass sich die Sicherheitslage in einigen Teilen des Landes "signifikant verbessert" hat.

Der Expertenreport aus dem Jahr 2019 ist nicht frei von Kritik. Elf der zwölf der darin zitierten Experten haben sich bereits von den Aussagen distanziert, beim zwölften handelt es sich um einen syrischen General.