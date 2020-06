Frankreich hat eigenes Prism-Programm

Im Internet haben die Franzosen gerade viel Spaß mit Edward Snowden: Das französisch-russisch Magazin Le Courrier de Russie hat das Spiel „Wo ist Snowden“ online gestellt. Dabei gilt es, den US-Geheimdienstent-hüller innerhalb von 30 Sekunden auf dem Bild einer riesigen Menschenmenge vor dem Kreml auszumachen, ehe man ins nächste Level aufsteigen kann (www.where-is-snowden.com).

Weniger Spaß hat gerade Frankreichs Präsident François Hollande, der ohnehin genug Probleme hat (siehe rechts), in Sachen Geheimdienst. Nicht nur hat sich Außenminister Laurent Fabius bei seinem bolivianischen Amtskollegen für die Verweigerung der Überflugrechte für Präsident Evo Morales entschuldigt und „Verwirrung“ über den Eigentümer des Flugzeuges angegeben ( Morales hatte in Wien zwischenlanden müssen und über US-Druck auf EU-Staaten geschäumt, weil Washington Snowden an Bord der Präsidentenmaschine vermutet hatte). Jetzt hat Frankreich auch noch seinen handfesten eigenen Geheimdienstskandal.