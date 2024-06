80 Jahre D-Day-Feier: "Wir stehen für immer in ihrer Schuld"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die dreitägigen Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Landung der Alliierten in der Normandie (D-Day) vor 80 Jahren eingeläutet. Macron gedachte am Mittwoch in Plumelec in der Bretagne gemeinsam mit Veteranen jener Soldaten, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 den Militäreinsatz "Operation Overlord" einleiteten. Unterdessen traf US-Präsident Joe Biden zu einem fünftägigen Besuch in Frankreich ein.

Am 6. Juni 1944 landeten amerikanische und andere alliierte Streitkräfte an der nordfranzösischen Küste und eröffneten damit die Westfront gegen Nazi-Deutschland. Die Landung gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg und trug maßgeblich zum Sieg der Alliierten bei.

Auch Selenskij zu Gast

Die D-Day-Feierlichkeiten sollen bis Freitag andauern. Am Donnerstag werden an der internationalen Gedenkfeier zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnehmen, unter ihnen der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und US-Präsident Biden. Zuvor waren bereits dutzende Veteranen aus den USA, Kanada und Großbritannien in der Normandie eingetroffen, die beim D-Day dabei gewesen waren. Macron hieß die "Helden" im Onlinedienst X "in Frankreich willkommen".