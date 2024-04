Putin wird nicht zu D-Day-Gedenkfeier eingeladen

156.000 alliierte Soldaten stürmten am 6. Juni 1944 die Wehrmacht-Stellungen in der Normandie – kein Jahr später kapitulierte das Dritte Reich. Wenn sich dieser Tag in wenigen Wochen zum achtzigsten Mal jährt, wird die Gedenkfeier ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Die französischen Organisatoren laden ihn nicht ein: „Die Russische Föderation führt seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Frankreich aufs Schärfste verurteilt. Angesichts dieser Umstände wird Präsident Putin nicht eingeladen, an den Gedenkfeiern zur Landung in der Normandie teilzunehmen“, begründete die staatliche Organisation.

27 Millionen tote Sowjet-Bürger

Das offizielle Russland soll allerdings eingeladen werden, „damit die Bedeutung des Engagements und der Opfer des sowjetischen Volkes sowie sein Beitrag zum Sieg von 1945 gewürdigt werden“. Während des Zweiten Weltkriegs ließen mehr als 27 Millionen Bürger der Sowjetunion ihr Leben, davon 8,7 Millionen Soldaten.