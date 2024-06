80 Jahre D-Day: Das Echo des "gerechten Kampfs"

aus Courseulles-sur-Mer Simone Weiler

Der Flug führte ins düstere Ungewisse, in einen unerbittlichen Kampf und für viele direkt in den Tod. „Wir wussten, dass wir nicht mehr alle lebendig zurückkehren würden“, ist eine tiefe Stimme zu hören, als der Schwarz-Weiß-Film beginnt.

Den Besuchern des „Centre Juno Beach“ am Küstenort Courseulles-sur-Mer werden wackelige Aufnahmen von Soldaten gezeigt, die in Kanada Flugzeuge besteigen. Sie nahmen an der sehr verlustreichen, aber erfolgreichen Militäroperation teil, die dazu beitrug, das Wüten der Nazis in diesem Frühsommer 1944 endlich zu beenden.

Unter dem Schlagwort „D-Day“ ging der 6. Juni 1944 in die Geschichte ein. Noch in der Nacht landeten rund 150.000 britische, kanadische, französische und US-Soldaten unter dem Feuerschutz von 1.200 Schiffen und 7.500 Flugzeugen an den Stränden der Normandie. So begann der Feldzug der alliierten Armee in Nordfrankreich gegen die deutschen Besatzer bis zur Befreiung von Paris am 25. August 1944.