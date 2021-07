75 Jahre verheiratet: Das Geheimnis der Ehe von Jimmy und Rosalynn Carter

Der Zweite Weltkrieg war in Europa gerade zu Ende, da datete Jimmy Carter erstmals Rosalynn Smith. Das war im Sommer 1945. Am nächsten Morgen sagte der spätere US-Präsident zu seiner Mutter: „Das ist die Frau, die ich heiraten werde.“ Ein Jahr später, am 7. Juli 1946, war es soweit – und das Sommermärchen dauert nun schon exakt 75 Jahre.

Den heutige Hochzeitstag, den zu begehen, nur ganz wenigen Paaren beschieden ist, werden sie in aller Ruhe und trauter Zweisamkeit verbringen. Aber am kommenden Samstag wollen es die Carters anlässlich ihrer „Kronjuwelen-Hochzeit“ so richtig krachen lassen – mit einer Riesenparty und 300 Gästen in ihrem kleinen Geburtsort Plains im US-Bundesstaat Georgia.