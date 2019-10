Jimmy Carter 95: Der gütige Zauderer

Schon kurz danach ging es mit seiner Präsidentschaft bergab. Zu zaudernd, zu pedantisch und am Ende zu glücklos agierte der in eigenen Reihen belächelte Demokrat, der seine erste Fernseh-Ansprache an die Nation in einer Strickjacke hielt.

Dass er 1979 auf dem Höhepunkt der Wirtschaftsmalaise mit hohen Ölpreisen und galoppierender Inflation etwas sehr Unamerikanisches tat und seinem Volk die Leviten las, ist unvergessen: „In einer Nation, die stolz war auf harte Arbeit, starke Familien, eng zusammenhaltende Gemeinschaften und den Glauben an Gott, neigen nun zu viele von uns dazu, Genusssucht und Konsum anzubeten.“ Politischer Selbstmord. Aus Überzeugung.