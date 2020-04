72-Jähriger musste Spitalsbett für Corona-Patienten räumen und starb

Als das Sozialministerium in einem Brief an die öffentlichen Krankenhäuser des Landes deren Leitern 8 Tage Zeit gegeben hatte, um 60 Prozent ihrer Betten freizuräumen, war genau das die Befürchtung vieler Mediziner: Dass Nicht-Corona-Patienten in schlechtem Zustand dieser Maßnahme zum Opfer fallen könnten.

Einige Krankenhausdirektoren waren der Forderung nicht im vollen Umfang oder nicht rechtzeitig nachgekommen und verloren damit ihren Posten. Um die 36.000 Betten wurden freigemacht. Die ungarische Regierung erwartet den Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen am 3. Mai.