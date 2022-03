5.000 Verhaftungen: Proteste mehren sich auch in Russland

Mit selbst gemalten Plakaten und gebeugtem Rücken marschierte die 77-jährige Elena Andreevna Osipova vergangene Woche in St. Petersburg gegen den Krieg in der Ukraine – und wurde sogleich von schwer bewaffneten Sonderpolizisten verhaftet. Doch trotz aller Härte der russischen Sicherheitsbehörden und Drohungen an Demonstranten, für Monate hinter Gittern zu verschwinden, macht das Beispiel der Pensionistin Schule: In mehr als 60 Städten Russlands kam es am Wochenende zu Protesten.