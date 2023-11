4 Festnahmen wegen Drohungen gegen argentinische Stichwahl-Kandidaten

Im Vorfeld der am Sonntag stattfindenden Stichwahl um das Präsidentenamt in Argentinien sind nach übereinstimmenden Berichten insgesamt fünf Menschen wegen mutmaßlicher Drohungen gegen Kandidat Sergio Massa festgenommen worden. Nach der Festnahme von drei Männern und einer Frau am Freitag wurde am Samstag Sicherheitsminister Aníbal Fernández zufolge eine 18-jährige Frau in der nordargentinischen Stadt Salta festgenommen.

Wie das Nachrichtenportal Infobae unter Berufung auf Justizkreise berichtete, soll die Teenagerin in einer Direktbotschaft im Online-Dienst Instagram dem 17-jährigen Sohn von Präsidentschaftskandidat Massa mit dem Tod gedroht haben.