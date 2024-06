35 Jahre Tian'anmen-Massaker: China und Hongkong verbieten Gedenken

86-Jährige Aktivistin in China unter Hausarrest gestellt

So wurde etwa die bekannte Menschenrechtlerin Chow Hang-tung gemeinsam mit sechs weiteren Aktivisten, darunter ihre 65-jährige Mutter, bereits vergangene Woche in Hongkong verhaftet. Die Polizei sprach anschließend von "aufrührerischem Verhalten" der Gruppe im Hinblick auf ein "nahendes, sensibles Datum". Chow hatte in vergangenen Jahren regelmäßig Gedenkveranstaltungen am Tag des Massakers organisiert und saß bereits mehrfach im Gefängnis.

In China gab die Aktivistengruppe "Tian'anmen-Mütter", gegründet von Angehörigen der Opfer des Massakers, bekannt, dass eine ihrer Gründerinnen, die 86-jährige Zhang Xianling, unter Beobachtung gestellt wurde. Seit dem Wochenende würden Polizisten Tag und Nacht ihr Haus in der Provinz Guizhou bewachen. Etliche andere Demokratieaktivisten seien landesweit unter Hausarrest gestellt oder frühmorgens verhaftet worden, so Human Rights Watch.

"Die chinesische Regierung versucht, die Erinnerung an das Tiananmen-Massaker auszulöschen", sagt Maya Wang, die stellvertretende China-Direktorin von Human Rights Watch. "Aber auch 35 Jahre später ist die Regierung nicht in der Lage gewesen, die Flammen der Erinnerung für diejenigen zu ersticken, die alles riskieren, um Respekt für Demokratie und Menschenrechte in China zu fördern."